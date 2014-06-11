مصورات الطائف ينظمن معرض "كلمة" الفوتوغرافي

نظمت مجموعة مصورات الطائف مساء أمس، معرضهن الثاني بعنوان "كلمة"، ضمن احتفالية الطائف عاصمة المصايف العربية 2014م.

وأوضحت مشرفة المجموعة خلود الخالدي أن المعرض الذي يستمر لخمسة أيام، ويشارك فيه 50 مصوراً ومصورة من مختلف مناطق المملكة، بأكثر من 62 صورة تجسد كيف تعبر الصورة عن وحي الكلمة عندما يجتمع فيها الفن والإبداع.

وأفادت الخالدي أن المعرض يأتي مصاحباً لملتقى مجموعة مصورات الطائف، الذي يقدم مجموعة من الدورات والمحاضرات، وستقام على مسرح أوالف، ومنها "الستر لايت لايف، والفن المفاهيمي، والطبيعة والتصوير، وفن البروتوريه، وإنعاش صوره، بالإضافة لتصوير الأطعمة.