أمير عسير يدشن مشروعات تنموية بـ996 مليون ريال

دشن أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز عدداً من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة تنومة، تجاوزت كلفتها الإجمالية أكثر من 996 مليون ريال.

كما دشن أمير عسير مشروعات المحافظة إلكترونياً وانطلاقة فعاليات صيف تنومة تحت عنوان "يحلو صيفنا.. وأنت ضيفنا"، تلاه عرض مرئي للمشروعات ومنها التعليمية بأكثر من 54 مليون ريال، وإنشاء كلية تقنية بأكثر من 29 مليون ريال، وإنشاء ثلاثة مراكز صحية بمبالغ تجاوزت 10 ملايين ريال، إلى جانب تدشين مشروع المياه المحلاة شمال منطقة عسير بأكثر من 668 مليون ريال، ومشروع الصرف الصحي بأكثر من 57 مليون ريال، ومشروع تنفيذ طريق محافظة تنومة بمركز منصبة بقيمة تجاوزت 90 مليون ريال، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمبنى الدفاع المدني بالمحافظة الذي تبلغ تكلفته أكثر15 مليون ريال، وعدد من المشروعات البلدية بتكلفة زادت عن 162 مليون ريال.