تعليم عنيزة يدعو 269 بديلة لاستكمال التعيين

أعلنت إدارة التربية والتعليم بمحافظة عنيزة اليوم أسماء البديلات من خريجات البكالوريوس المعينات على وظائف إدارية وتعليمية.

وقد بلغ عددهن 268 بديلة معينة على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة، وبديلة واحدة معينة على وظيفة معلمة صعوبات تعلم بالمستوى الخامس.

ودعت إدارة التربية والتعليم كافة البديلات المعلنة أسماؤهن إلى مراجعة الأقسام النسائية في المبنى (ب) بحي هلالة لاستكمال مسوغات تعيينهن, كما دعتهن إلى إدخال رغباتهن بعد استكمال مطابقة الوثائق عبر الاستمارة الإلكترونية المنشورة في موقع إدارة التربية والتعليم.