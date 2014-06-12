سياحة تبوك تضبط 52 منشأة مخالفة

قامت الفرق الميدانية التابعة لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة تبوك, بجولات شاملة لمرافق الإيواء السياحي بمحافظة حقل لضبط المنشآت السياحية المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها, بمشاركة الدفاع المدني بالمحافظة.

وبين مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة ناصر الخريصي أنه تم خلال هذا الأسبوع القيام بالتفتيش والرقابة على 36 منشأة بمحافظة حقل نتج عنها ضبط 52 مخالفة تمثلت بـ9 مخالفات زيادة بالأسعار عن الحد المسموح به, و3 مخالفات عدم الاهتمام بالنظافة, و34 مخالفة عدم الحصول على ترخيص, إضافة لـ6 مخالفات متنوعة.

وأوضح أن الفرق الرقابية تقوم بدورها في ضبط دور الإيواء السياحي والنزل والمنتجعات والوحدات السكنية والفنادق ووكالات السفر, التي تعمل من دون الحصول على التراخيص النظامية، ويتم ضبط المنشآت المخالفة لاشتراطات التصنيف وأنظمة الأمن والسلامة, بالإضافة إلى ضبط المنشآت التي لا تلتزم بتسعيرة الهيئة.