إلغاء عقود متعثرة لصيانة مساجد بمكة وحائل

ألغت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجموعة من مشروعات هدم وإنشاء، وترميم مساجد وجوامع في منطقتي مكة المكرمة وحائل، وذلك بعد أن أوصت لجنة فحص العروض بالوزارة بذلك استناداً إلى المادة (21) و(42) من اللوائح التنفيذية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمـل أن عمليات الإلغاء شملت "مشروع هدم وإنشاء جامع قرية القاحه بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، ومشروع ترميم جامع السعدي بالمستجدة بمنطقة حائل ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين، ومشروع ترميم مسجد السبهان جنوب السجن، ومشروع ترميم جامع العضيب مركز البير ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين بمنطقة حائل".

وأكد أن الوزارة، وبناء على تعليمات وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ماضية في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في محاسبة المؤسسات والشركات المقصرة والمخلة بعقود العمل، وسحب وإلغاء أي مشروعات تتعلق ببناء، وهدم وإعادة بناء، أو ترميم لبيوت الله، وما يتصل بها من خدمات وصيانة ونحوها في حالة وجود أي تقصير أو تأخير أو تهاون، فيما تم الاتفاق عليه مع أي شركة، أو مؤسسة وطنية يتم التعاقد معها وفقاً لأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية.