الفنون الشعبية تجذب زوار صيف نجران 35

جذبت الفنون الشعبية وعروض السيرك والألعاب الترفيهية زوار فعاليات صيف نجران 35، والمقام حالياً في متنزه الملك فهد الوطني بغابة سقام.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمهرجان المهندس مانع آل زليق، إن الفنون الشعبية تحظى بإقبال ومتابعة من الأهالي وزوار المهرجان، وتبرز ما تشتهر به المنطقة من فنون كالرزفة، والطبول، والزامل، والمثلوثة، إضافة إلى استعراض الخيول وترويضها.

وبين أن الفعاليات لهذا العام تشهد تنوعا كبيرا يلبي رغبات أفراد المجتمع، حيث يقدم في الفترة المسائية للعائلة عبر خيمة السرك ومسرح الطفل العديد من العروض والمسابقات الترفيهية والتعليمية، إلى جانب توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين في المسابقات والألعاب.