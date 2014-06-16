انطلاق ملتقى الحرف والصناعات اليدوية في المدينة

انطلقت مساء أمس في المدينة المنورة فعاليات ملتقى الحرف والصناعات اليدوية، بتنظيم من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة، ضمن فعاليات البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع".

ويهدف الملتقى لتنمية قطاع الحرف والصناعات اليدوية بالمملكة، مشكلاً جانباً ثرياً من موروث المملكة في مجال الحرف والصناعات اليدوية.

ويصاحب الملتقى برامج وأنشطة تراثية وترفيهية، تستهدف جميع فئات المجتمع لإبراز أهمية الموروث ونشر مفاهيم التثقيف بالحرف والصناعات اليدوية، بمشاركة 50 حرفياً وحرفية، يمثلون عدداً من محافظات ومدن المملكة ومختصين من المدينة المنورة، إضافة إلى "20" أسرة منتجة للمشغولات اليدوية والأكلات الشعبية.

كما تقدم اللجنة المنظمة للملتقى دورات تدريبية نسائية، يشرف عليها مدربات متخصصات وفق مجال الدورة، تمنح من خلالها شهادات معتمدة.