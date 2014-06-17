جائزة أبها تحتفي غداً بـ55 مبدعاً

تحتفي مدينة أبها غدا بـ55 مبدعا فازوا بجائزة أبها التي تهدف إلى تشجيع المتميزين بمجالات الإبداع الفكري والمعرفي من أبناء منطقة عسير بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وُتمنح "جائزة أبها" مرة كل عام لعدد من المتميزين أفراداً أو مؤسسات في فروع متعددة منها "الخدمة الوطنية, والنبوغ، والتفوق العلمي في التعليم العام والعالي، والعمل الإبداعي المتمثل في الشعر، والقصة، والرواية، والمسرح، وتسعى إلى دعم وتشجيع الباحثين والمبدعين في ميدان البحث العلمي, والفنون المختلفة، مثل الفلكلور، والتراث المحلي، والفن التشكيلي والفوتوغرافي، والكاريكاتير، وتقنية المعلومات، والمحافظة على البيئة وإنمائها".

وتشترط الجائزة أن يكون لإنتاج وإسهامات الفائزين مكانة متميزة في الحقل الثقافي والإبداعي والفني والخدمي، حيث تخضع الجائزة في معايير منحها إلى التحكيم الدقيق والمفاضلة بين الأعمال المتنافسة، ويشترط أن يكون العمل المقدم قد حقق جميع الشروط والضوابط الموضحة في كل مجال من مجالات الجائزة.