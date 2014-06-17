مشاريع لترميم وصيانة المساجد بأكثر من 10 ملايين ريال

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم، وصيانة ونظافة، وتجهيز عـدد من المساجـد والجـوامع في مختلف مناطـق السعودية، على عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، بمبلغ يتجاوز 10.161 مليون ريال.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمل أن المشروعات تتضمن ترميم مسجد الزيمة الجديد بطريق السيل بمنطقة مكة المكرمة، وتوريد وتركيب مكيفات لجامع أبو هريرة بسوق الأغنام بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة (ز) لـ 43 مسجداً وجامعا بمحافظة بقيق، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة (د) لـ 28 مسجداً وجامعا بمحافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، والإشراف على إنشاء 4 مساجد وجوامع بمنطقة القصيم، وترميمات وأعمال العوازل للأجزاء المتضررة لـجامع الملك فيصل وجامع ابن باز بمدينة أبها، وإنشاء جامع الحسكية بمحافظة النماص بمنطقة عسير.

وأفاد بأن المشروعات الموقعة عقودها تضمنت أيضا استكمال مشروع إنشاء مسجد أبوهريرة ومسجد أبوبكر الصديق، واستكمال إنشاء مسجد سعيد بن المسيب بمركز الوديعية بمحافظة شرورة بمنطقة نجران، وترميم جامع مركز الشعلانية، وترميم جامع قرية التيم، وترميم مسجد أم الحجاج بحي آجا ضمن المرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين بمنطقة حائل، وترميم جامع التقوى، وتوسعة وترميم بوابة فرع الوزارة بمدينة عرعر، وترميم مسجد عثمان بن يوسف بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.