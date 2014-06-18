أكثر من 2400 مخالفة نظافة في تبوك

تلقت أمانة منطقة تبوك ممثلة بالإدارة العامة للمتابعة خلال النصف الأول من هذا العام 2451 بلاغاً تتعلق بمخالفات النظافة, وصحة البيئة، والحدائق, والإنارة, والتشغيل والصيانة, من قبل المواطنين والمقيمين في مدينة تبوك.

وبين مدير الإدارة العامة للمتابعة بالأمانة أحمد العطوي, أن نظام البلاغات يتيح للمواطن متابعة بلاغه منذ تسجيله في النظام إلى أن يتم تنفيذه, ويتم إشعاره بذلك عبر رسالة إلى جواله, إضافة إلى تسجيل البلاغات عبر موقع الأمانة على شبكة الإنترنت أو على الهاتف الذي يستقبل البلاغات خلال أيام الأسبوع.