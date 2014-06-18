أمانة المدينة تعتمد شروط مصانع البلوك والخرسانة

اعتمدت أمانة المدينة المنورة الاشتراطات الفنية الخاصة بأنشطة "مصانع البلوك الآلي والنصف آلي، ومصانع الخرسانة الجاهزة، والإسفلت"، وفق اللوائح والاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث أصبح بإمكان المراقب الشامل أو مراقبي مراكز خدمات المستفيدين تطبيقها على المصانع مباشرة.

وأوضح مدير عام صحة البيئة بأمانة المنطقة عبدالله القحطاني أنه سيجري تدريب مراقبي مراكز خدمات المستفيدين ومراقبي المصانع على آلية تطبيق الاشتراطات الجديدة ميدانياً بدءاً من الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الأمانة عممت النماذج على جميع البلديات ومراكز الخدمة ومركز معاملة ليصبح العمل بموجبها إلكترونياً.

وأفاد أنه ستطبق آلية استقبال طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص المحلات التجارية بعد أرشفة متطلبات الترخيص من قبل المستفيد عند تقديمه للطلب إلكترونياً اعتباراً من الـ7 من شهر شوال المقبل.