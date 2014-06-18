تدشين حملة توعوية للنظافة في الطائف

دشن محافظ الطائف فهد بن معمر اليوم حملة التوعية "نظافة مدينتي.. دليل حضارتي" التي تنظمها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالطائف، بمشاركة عدد من الفرق الشبابية التطوعية من أبناء المدينة وذلك بساحات حديقة الملك فهد بالخالدية.

ويشارك في الحملة نحو 100 شاب ما بين طالب ومشرف وعامل وعلى مدى يومين لتحقيق أهداف الحملة نحو تصحيح السلوكيات الخاطئة وغرس مسؤولية التعاون المجتمعية في سبيل المحافظة على البيئة.

وتهتم الحملة بتفعيل جانب النظافة على مستوى الفرد واستشعار أهمية أن تكون البيئة المحيطة نظيفة سواءً في الشوارع والحي والمنتجعات السياحية.

ولتحقيق الفائدة الأعم فإن الحملة تشمل توزيع المطويات على السائقين في الميادين والتقاطعات، بغية رفع الوعي وعدم رمي المخلفات من نوافذ مركباتهم، إضافة إلى بث ثقافة احترام عامل النظافة.