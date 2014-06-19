أمير القصيم يدشن حملة توعوية ضد مرض السكري

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمس فعاليات حملة "حلاك زايد.. سيّر علينا" للحد من مرض السكري.

وتتضمن الحملة التي ينظمها مركز البسام للسكر ولجنة أصدقاء المرضى بمحافظة عنيزة، عدة ورش توعوية بالسكري تشمل خريطة للتثقيف، وورش التثقيف الدوائي، والتثقيف الصحي، والتغذية الصحية، والعناية بصحة الفم والأسنان، والفحص، وورشة خاصة بلجنة أصدقاء المرضى، كما اطلع سموه على سيارة التوعية الصحية.

وقال أمير القصيم: "الحملة رائعة وتهدف إلى نواحي صحية، والانسان بحاجة لها دائما من خلال محتوى تثقيفي في صحة الإنسان وفي فكره وفي عمله، ومثل هذه الحملة تؤدي دور كبير ومهم جدا في ذلك".

من ناحيتها، أوضحت مديرة مركز البسام للسكر بمحافظة عنيزة الدكتورة هيلة الشلوي أن الحملة تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع تجاه مرض السكر قبيل شهر رمضان المبارك، وكيفية التعايش مع هذا المرض بشكل صحيح بعيدا عن المضاعفات التي قد تحدث لمريض السكري خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن الحملة تقدم العديد من الخدمات لزوارها، من ضمنها التوعية، والفحص المجاني، وتوزيع معلومات عبر المطويات، وهدايا، وترفيه، وفقرات خاصة للأطفال تحمل رسائل توعوية.