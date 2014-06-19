النحت على الأحجار يجذب زوار "غابة رغدان"

جذبت دورة النحت على الأحجار الرسوبية، زوار منتزه رغدان السياحي في الباحة، حيث تتواصل هناك فعاليات النحت على الأجحار التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة.

وقال منسق نشاط الفنون التشكيلية بفرع الجمعية تركي الغامدي إن الدورة التي تستمر لمدة أسبوع شهدت حضور أكثر من 14 مشاركاً من هواة النحت في المنطقة، مشيراً إلى أن الدورة اشتملت على محاضرة نظرية عن فن النحت وأنواع الأحجار والعُدد المستخدمة في عملية النحت ووسائل وطرق السلامة المتبعة مصحوبة بتطبيق عملي على الأحجار الرسوبية.

من جانبه، أكد مُنفذ الدورة النحات علي الطخيس أن الدورة هَدِفت إلى استقطاب المواهب الشابة من هواة النحت لصقلها من خلال تدريب نظري وعملي، مؤكداً أن النحات السعودي يمتلك الموهبة والحس الفني والأفكار الخلاقة التي تمكنه من تقديم أعمال فنية رائعة.