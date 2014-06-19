الهلال الأحمر يتلقى 633 بلاغاً عن حوادث بالباحة

تلقى مركز عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أكثر من 633 بلاغاً خلال 20 يوماً، تنوعت ما بين حوادث مرورية وإصابات ناتجة عن السقوط، وحالات مرضية، وعدد من حالات الدهس، ونقلٍ لحالات الأمراض المعدية، وكذا مصابي الحرائق.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني أن الفرق الميدانية سجلت النسبة الأعلى للحالات المرضية بـ387 بلاغاً، توفي منها أربع حالات، فيما كانت الحوادث المرورية في المركز الثاني من حيث العدد بـ227 بلاغاً توفي خلالها شخصٌ واحد، إضافةً إلى بلاغات المساندة والنقل في الحريق بـ33 بلاغاً، و32 بلاغاً لحالات السقوط، مشيراً إلى أن بقية البلاغات لحالات الدهس والأمراض المعدية.