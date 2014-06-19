8 وفيات و3 إصابات في حادث سير بعسير

توفى 8 أشخاص وأصيب 3 في حادث انقلاب سيارة جراء اصطدامها بجمل على طريق (جندله وادي ريم برجال المع) في منطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد عسيري إن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم بلاغا عن وجود حادث انقلاب سيارة من نوع هايلوكس على طريق جندله وادي ريم برجال المع، ويوجد عدد من الإصابات.

وأضاف بأنه تم توجيه 4 فرق إسعاف للموقع، حيث تبين بعد وصول الفرق بأن الحادث انقلاب سيارة من نوع هايلوكس غمارتين يستقلها 11 شخصا بعد اصطدامها بجمل.

وأشار إلى أنه نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، إضافة إلى 6 حالات في الموقع، وتوفيت الحالة الثامنة بسيارة الاسعاف وهي في طريقها للمستشفى، كما أصيبت 3 حالات بإصابات بليغة، وتم إسعافهم ونقلهم لمستشفى الدرب العام.