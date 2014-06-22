25 يتيماً يتطوعون لخدمة زوار المسجد النبوي

اختتمت أمس فعاليات برنامج "الرحلة التطوعية لزوار المسجد النبوي" التي نظمها مكتب رعاية الشباب بالمدينة المنورة، بتعاون مع جمعية تكافل لرعاية الأيتام بالمنطقة، ومشاركة 25 يتيماً.

وأوضح مدير الأنشطة والهيئات الشبابية بمكتب رعاية الشباب في المدينة المنورة عبدالعزيز السناني أن البرنامج هدف إلى خدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي وساحاته من خلال تقديم أعمال خيرية وتطوعية للزوار شملت توزيع المياه، وخدمات الإرشاد، ومساندة رجال المرور، وتقديم التمور، وتوزيع الهدايا.

وبين أن البرنامج بدأ بتنفيذ دورتين تدريبيتين تناولتا أهداف العمل التطوعي وآثاره الإيجابية على المجتمع، وكيفية إعداد وترتيب البرامج التطوعية، قدمها مختصون من مكتب رعاية الشاب، وأفراد الكشافة بالمدينة المنورة، مبيناً أن البرنامج سعى إلى غرس قيم التواصل والعطاء والعمل لدى المشاركين، والمساهمة في تقديم العون للجميع، وتعزيز حب العمل التطوعي والإنساني والاجتماعي لدى أبنائنا الشباب.