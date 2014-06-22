تقنية جدة تدفع بـ1332 متدرباً لسوق العمل

تنظم الكلية التقنية بمحافظة جدة غداً حفلها السنوي الختامي للعام التدريبي 1434/1435هـ الذي يشمل تخريج 1332 متدرباً وتكريم عدد من متدربيها ومدربيها المتميزين.

وأوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن السريعي، أن هذا الحفل احتفاء بالإنجازات التي حققها الخريجون المتميزون والمدربون المتميزون في مجال التدريب والحقائب التدريبية المتميزة، مشيراً إلى أن تخصصات الخريجين ضمت "التقنية الكهربائية، والإنتاج والتبريد والإدارة المكتبية، والمحاسبة والتسويق، والتقنية المدنية والمعمارية، والسفر والسياحة والفندقة".

وأهاب بالخريجين ضرورة مراجعة إدارة القبول والتسجيل بالكلية لاستلام وثائق التخرج يوم غدٍ الاثنين، مبيناً أنه يجري التنسيق مع الشركات التي قدمت فرصاً وظيفية لتوظيفهم من خلال عقد لقاءات توظيفية بالكلية مع تلك الشركات خلال الأيام القليلة القادمة.