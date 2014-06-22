جامعات الرياض تستقبل خرّيجات الثانوية العامة

يبدأ يوم غد الاثنين قبول خريجات الثانوية العامة في جامعات "الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية"، من خلال موقع القبول الإلكتروني الموحد www.rgu-admit.edu.sa.

وأوضح عضو اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية بمدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز العثمان، أن القبول في أي جامعة سيتم عن طريق المفاضلة بين المتقدمات آلياً، كما هو متبع كل عام.

ودعا المتقدمات إلى الاطلاع على جميع الشروط والإجراءات والتخصّصات المتاحة في جميع الجامعات على موقع بوابة القبول الإلكتروني، ومن ثم تعبئة طلب الالتحاق، مبيناً أنه سيتم استقبال أي استفسار يتعلق بعملية القبول عبر البريد الإلكتروني المخصّص لذلك في موقع القبول.

وأفاد أن توحيد إجراءات القبول خلال الأعوام الماضية أسهم بشكل فاعل في تطوير سياسات القبول والتيسير على الطالبات في تقديمهن للجامعات.