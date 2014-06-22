دورات لتنمية المهارات القيادية لطلاب "موهبة"

أقام برنامج "موهبة" الصيفي بالجامعة الإسلامية باقة من الدورات المهارية والتدريبية للموهوبين المشاركين في البرنامج, استقوا منها أنماط القيادة وسلوكياتها وصفات القائد، كما تلقوا تدريبات وأنشطة لتنمية مهاراتهم القيادية.

واشتمل البرنامج على دورة بعنوان "الطرق الإبداعية في حل المشكلات" التي هدفت إلى تزويد الطلاب الموهوبين بمجموعة من الأساليب والطرق الإبداعية لحل المشكلات في الحياة العلمية والعمليّة ودورة "آلة الإبداع" التي تعرّف الموهوبون من خلالها على أساليب تنمية الإبداع وتطويره، وأسس التفكير الإبداعي، فضلاً عن استثمار الطاقات الكامنة للعقل البشري في صناعة المشروعات الرائدة.