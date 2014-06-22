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16 مليون ريال لمشروعات تعليمية بعسير

المصدر: الرياض - العربية.نت
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أتمت إدارة شؤون المباني في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير استلام 3 مشروعات تعليمية بشكل ابتدائي، بكلفة إجمالية تجاوزت 16 مليون ريال.

وأوضح مدير شؤون المباني المهندس ممدوح الشهري أن المشروعات المستلمة شملت مدرسة المسنى للبنات بظهران الجنوب بكلفة تجاوزت2.995 مليون ريال، ومدرسة الغايل للبنات بكلفة تجاوزت 2.998 مليون ريال، ومتوسطة "المهاجرون" للبنين بكلفة تجاوزت 10.448 مليون ريال، وذلك في إطار خطة الإدارة الرامية إلى التخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئة تربوية مناسبة للطلاب والطالبات.

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