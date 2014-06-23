بلدي عنيزة يقر خطة سفلتة الطرق الزراعية

أقر المجلس البلدي في محافظة عنيزة خطة سفلتة الطرق الزراعية "المرحلة الثانية"، وفق الأولويات المحددة بالخطة والمبنية على معايير عملت عليها اللجان المختصة.

ودعا المجلس خلال الجلسة 38 المنعقدة أمس إلى تعزيز الرقابة على المطاعم بنقل صور حية من مواقع تجهيز وإعداد الأطعمة في المطاعم إلى صالات الاستقبال من خلال الكاميرات وربطها مستقبلاً بالبلدية، لتفعيل الرقابة عن بعد, واعتبارها من المعايير الأساسية في تصنيف المطاعم.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بعنيزة عبدالله المانع أن المجلس أقر توصيات الاجتماع بين المجلس وإدارة النظافة بالبلدية, بشأن رفع أنقاض المباني, على أن تدفع البلدية تكاليف الرفع, مع تحميل هذه التكاليف على ملاك المباني المخالفة، وتغريمهم الجزاءات المقررة باللوائح.

وبين أن المجلس ناقش الاستعدادات للدورة الثالثة للمجالس البلدية وعوامل تفعيل مشاركة المواطنين في الانتخابات البلدية المقبلة, وسبل تعزيز التكامل بين البلدية والمجلس، مشيراً إلى أن المجلس بارك خطة إدارة خدمة المجتمع وخطة إدارة الخدمات لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر والإجازة الصيفية, شاكراً القائمين عليها.

وأفاد رئيس المجلس البلدي بعنيزة أن المجلس سيدعو مدير المشاريع في البلدية للجلسة القادمة لعرض ما أنجز من خطة أولويات سفلتة الأحياء السكنية والمعتمدة من المجلس في الدورة السابقة, ووضع برنامج زمني محدد لاستكمال سفلتة ما تبقى من أحياء المحافظة.