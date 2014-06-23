حملة لإزالة الكتابة البذيئة على الجدران بالباحة

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة لمهرجان الصيف الدكتور حامد الشمري، أمس، أعمال الحملة التطوعية الأولى "مبادرون بإزالة بذيء الكتابة... رجاء الإثابة"، بهدف إزالة مختلف الكتابات البذيئة أو غير الهادفة على جدران المنازل والمرافق العامة.

وشارك في الحملة أكثر من 30 شاباً، حيث أكد مشرف الحملة محمد الغامدي أن أعمال الحملة التي بدأت من محافظة العقيق وصولاً إلى متنزهات وحدائق ومرافق مدينة الباحة، ستنتقل إلى محافظات المنطقة الأخرى.

كما شارك وكيل إمارة المنطقة شباب الحملة في طلاء أحد المرافق المستهدفة، معبراً عن شكره للجميع على جهودهم ومبادرتهم المتميزة والهادفة.