انطلاق مهرجان "إلا حياتي" لمكافحة المخدرات

افتتح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور مفرج الحقباني، مساء أمس، فعاليات مهرجان "إلا حياتي" التوعوي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مقر معهد العاصمة النموذجي بالرياض بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في مدينة الرياض.

ويشتمل مهرجان "إلا حياتي" على فعاليات متنوعة تضم دوري كرة القدم الأولمبية في المملكة، يشارك فيه عدد من الأندية المحلية، وخيم عرض تضم أنشطة القطاعات الحكومية المشاركة، وأجنحة مخصصة لعرض منتجات التراث الشعبي الخاص بالأسر المنتجة.

ويحتوي المهرجان على خيمتين خاصتين ببرامج الطفل والأسرة، وفعاليات ترفيهية، وخيمة للضيافة العربية، إلى جانب موقع مخصّص لنقل مباريات كأس العالم عبر شاشة تلفزيونية ضخمة، ومحال لبيع الأكلات الشعبية المعروفة في المملكة.