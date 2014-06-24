تدشين فعاليات مهرجان ليالي بالجرشي

دشن وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس اللجنة الإشرافية العليا المنظمة لمهرجان الصيف الدكتور حامد الشمري مساء أمس، فعاليات مهرجان ليالي صيف بلجرشي، التي تندرج ضمن فعاليات صيف الباحة لھذا العام "باحة الكادي.. مصيف بلادي 35"، وذلك بمقر مهرجان التسوق بالمحافظة.

واطلع على مرافق مهرجان التسوق الذي تشارك به أكثر من 41 شركة ومؤسسة تقدم مختلف متطلبات الأسرة، إلى جانب ركن الأسر المنتجة والحرف اليدوية ومواقع الألعاب الترفيهية.

ونوه محافظ بلجرشي سفر الغامدي بما تجده المحافظة من دعم ورعاية من أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، ومتابعة مستمرة من وكيل إمارة المنطقة، مثمناً جهود مختلف اللجان التي أسهمت في الإعداد لمختلف برامج وفعاليات مهرجان ليالي بلجرشي.