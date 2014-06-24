مسابقة للأفلام الاجتماعية القصيرة في الطائف

انطلقت في الطائف أمس جائزة "قلب الطائف لأفضل فيلم قصير" في دورتها الثانية، والتي تهدف من خلال هذه الدورة إلى خدمة قضايا المجتمع، وذلك من خلال اشتراط تناول الفيلم المشارك لإحدى الظواهر الاجتماعية السلبية وطريقة معالجتها، تحت عنوان "اش تستفيد".

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الدكتور محمد الأنصاري أن اللجنة ستستقبل المشاركات حتى آخر يوم من شهر ذي القعدة المقبل، قبل أن تبدأ مراحل الفرز وإعلان الفائزين، مبيّنًا أن المسابقة تتلخص فكرتها في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة لعمل فيلم قصير لا تتجاوز مدته "دقيقتين" يناقش إحدى الظواهر السلبية في المجتمع وطريقة معالجتها بشكل احترافي.

لافتا إلى أنه تم بث الفيديو الترويجي للمسابقة والذي يشمل كافة تفاصيل المسابقة وشروطها وآلية الاشتراك فيها بشكل مبسط، موضحا أن جائزة المركز الأول ستكون سيارة موديل 2014، فضلا عن جوائز أخرى لأفضل المشاركات بالمسابقة.