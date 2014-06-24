الشؤون الإسلامية تخصص 16 مليون ريال لترميم المساجد

أرست وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عقود مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم وصيانة ونظافة عـدد من المساجـد والجـوامع في مختلف مناطـق المملكة على عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وذلك بأكثر من 16.7 مليون ريال.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله الهويمل أن هذه المشروعات تتضمن (ترميم جامع عبدالله العبداللطيف بحي العزيزية، وترميم جامع حجز السيارات رقم (568) بطريق السيل بمنطقة مكة المكرمة، وصيانة ونظافة وتشغيل المجموعة الـ 24 لـ (17) جامعاً، وصيانة ونظافة وتشغيل معهد الأئمة والخطباء وسكن الدعاة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، وتأمين الدعم الفني للمشاريع بإدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، إضافة إلى الإشراف على الأعمال التكميلية لمبنى بإدارة الأوقاف والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية).

وأفاد أن المشروعات الموقعة عقودها تضمنت كذلك، ترميم 13 جامعاً بمدينة أبها بمنطقة عسير، وترميم جامع السعيرة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع بمنطقة حائل، وهدم وإنشاء مسجد النحاس بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وإنشاء جامع بمخطط بهر بمنطقة الباحة.