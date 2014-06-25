مدني مكة يستعرض خطة الطوارئ لشهر رمضان

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني يوم غد في مؤتمر صحافي الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان.

ومن المنتظر أن تكشف المديرية خلال المؤتمر الذي يحضره مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء جميل أربعين ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء زهير سبيه تفاصيل استعداداتها لمواجهة المخاطر المحتملة، والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن من المعتمرين وزوار المسجد النبوي، وآليات التعامل مع الآثار الناجمة عن الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها ضمن توسعة المسجد الحرام والمشروعات الكبرى في العاصمة المقدسة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي للدفاع المدني العقيد عبد الله الحارثي أن المؤتمر سيجيب على جميع التساؤلات الخاصة بتفاصيل الخطة العامة لمواجهة الطوارئ خلال شهر رمضان المبارك التي اعتمدها وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وبين أن الخطة التي يتم عرضها خلال المؤتمر تتضمن إعادة نشر الوحدات والفرق الميدانية في محيط المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يحقق سرعة الاستجابة في مباشرة البلاغات عن الحوادث، كما تتضمن عرضاً لخطط الإيواء والإخلاء الطبي والمواقع المخصصة لذلك في الحالات التي تتطلب إخلاء أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار.