ورشة عمل لشرح "مشتقات الدم ونقله " بالباحة

نظم قسم التمريض بمستشفى الملك فهد بالباحة بمشاركة أطباء بنك الدم والطب الباطني أمس ورشة عمل ومحاضرات عن "مشتقات الدم ونقله".

وتناولت المحاضرات وورش العمل التي أُقيمت بمقر الشؤون الأكاديمية بالمستشفى أنواع ومشتقات الدم وفحوصات المريض والمتبرع قبل نقل الدم , وكذا مواصفات المتبرعين ومواضيع التطبيبات والعلاجات بنقل الدم ومشتقاته في عددٍ من الحالات السريرية ومشكلة الأعراض الجانبية بعد النقل.

وأكدت استشارية بنك الدم بمستشفى الملك فهد بالباحة الدكتورة لطيفة حسن خلال الورشة أهمية التنسيق بين الأطباء والممرضين وبنك الدم لتأمين أكياس الدم بالكمية اللازمة وبالجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب , إلى جانب أهمية التبرع التطوعي لتأمين الكميات لكل فصائل الدم النادرة.



