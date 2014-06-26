أمير تبوك يعتمد خطة الدفاع المدني في رمضان

اعتمد أمير منطقة بتوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز, خطة تدابير الدفاع المدني بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك, التي تراعي طبيعة المخاطر المتوقعة.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مستور الحارثي أن الخطة ستطبق على فترتين، تبدأ الأولى بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، فيما ستبدأ الثانية عقب صلاة العشاء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وفي العشر الأواخر يستمر العمل حتى الثالثة صباحاً.

وبين أن الخطة تتضمن نشر دوريات السلامة في الطرق والأسواق التجارية، والتركيز على متابعة أعمال المطاعم والمخابز ومحلات توزيع الغاز ومحطات الوقود.