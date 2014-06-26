البلدية تداهم سوق البنقالية وسط الرياض

داهمت الفرق الميدانية لبلدية الرياض "سوق البنقالية" العشوائي في حي البطحاء، حيث أسفرت المداهمة عن ضبط عمارة سكنية مكونة من عدة غرف تستخدم لتخزين الفواكه.

وصادرت الفرق الميدانية 3200 كرتون تخزن بها فواكه بشكل عشوائي، إضافة إلى مصادرة بضائع متنوعة من 34 بسطة عشوائية و22 ميزاناً غير مؤهل للوزن يستخدم لوزن المواد الغذائية.

وشارك خلال الحملة الرقابية ضمن برنامج معالجة أوضاع الباعة الجائلين غير السعوديين إدارة الراحة والسلامة وبلدية البطحاء والإدارة العامة للنظافة، حيث استعانت بعدد من الآليات والمعدات الخاصة لإزال كافة المباسط العشوائية المخالفة داخل الأحياء الشعبية التي يستخدمها الباعة غير السعوديين.