حملة صيفية لمحو الأمية في عسير

أنهى الدارسون في الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بتهامة ردوم في منطقة عسير، برنامج الحملة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم في 6 مراكز بالقطاع، مستفيدين من الفعاليات المصاحبة من دورات تدريبية ومسابقات ثقافية ومحاضرات توعوية وأخرى صحية.

وأكد المدير التنفيذي للحملة عبدالله آل صميع أن النتائج ظهرت بشكل إيجابي وأسهمت في تزويد المستفيدين بالمهارات اللازمة، مشيداً بما رآه من إصرار ورغبة صادقة من الأهالي على العلم والتعلم، وحرصهم الدائم على الحضور والانتظام في مقاعد الدراسة.

وخلال الحفل، قدم أحد الدارسين بالحملة تلاوة لآيات من القرآن الكريم، وآخر قام بكتابة الحروف الهجائية وبعض الجمل، فيما ألقى أحد الدارسين كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لكل من شارك في تعليمهم الكتابة القراءة.