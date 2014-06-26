مجمع الملك فهد يصدر 10 مجلدات عن السيرة النبوية

أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة البحوث العلمية الخاصة بندوة "عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية"، في 10 مجلدات.

وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور محمد العوفي أن المجمع دأب على طباعة بحوث الندوات التي يعقدها مجموعة في مجلدات, ليستفيد منها طلبة العلم والمختصون في الفن المتصل بالندوة، وقد تضمنت هذه المجلدات 79 بحثاً علمياً، موزعةً على 5 محاور، و48 موضوعاً، يتصل بالسنة والسيرة النبوية.

وأفاد أن المجمع قد طبع بحوث ندوة "عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه", وهي الندوة الأولى في سلسلة ندواته، وذلك في 7 مجلدات كما طبع بحوث ندوة "ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل" وهي الثانية، وذلك في 6 مجلدات، ثم ندوة "طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول" في 6 مجلدات، وبذلك يكون عدد مجلدات هذه الندوات الثلاث 29 مجلداً، ويأمل المجمع أن يكون فيها خدمة للقرآن الكريم وعلومه، كما سيقوم المجمع - إن شاء الله تعالى - بطباعة بحوث الندوات الأخرى التي نظمها تباعاً، خدمة للعلماء والباحثين والمهتمين بالقرآن الكريم وعلومه والسنة والسيرة النبوية.