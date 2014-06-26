مهرجان صيف نجران يجذب 250 ألف زائر

تجاوز عدد زوار مهرجان صيف نجران لهذ العام أكثر من 250 ألف زائر منذ انطلاقته مطلع الشهر الجاري.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان صيف نجران 35 المهندس مانع آل زليق أن المهرجان يشهد إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار منطقة نجران منذ انطلاقته استمتعوا خلاله بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي اشتملت على المسابقات الرياضية والأمسيات الشعرية والموروث النجراني وفعاليات الصحراء وتسلق الجبال وسباقات كبار السن وصغار السن، بالإضافة إلى صالة التسوق التي تحتوي على أكثر من 120 محلاً تجارياً، إلى جانب المطاعم وأكشاك الوجبات الصغيرة المقامة خارج خيمة التسوق، وكذلك العديد من الألعاب الترفيهية للأطفال تنوعت ما بين الكهربائية والهوائية والمائية بجانب خيمة التسوق.

وأبان أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت على تنوع المحلات التجارية داخل الخيمة لتتناسب مع جميع شرائح المجتمع، وتلبي احتياجات التسوق للعائلات، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج والمسابقات والأنشطة الثقافية والرياضية على مسرح الطفل والأسرة بشكل يومي بالمهرجان بهدف ترفيه الأسرة والطفل وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب من خلال ما يقدم على المسرح من تلك البرامج والمناشط الترفيهية اليومية وفعاليات قرية الطفل والأسرة والقرية التراثية التي يقدم من خلالها برامج تربوية للأطفال والأمهات, مبيناً أن أمانة المنطقة عملت على توفير سبل الراحة مما يضمن توفير احتياجات زوار المهرجان.