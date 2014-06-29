أمانة تبوك تصادر 80 كيلوغراماً من الأغذية الفاسدة

صادرت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية مركز بئر بن هرماس خلال اليومين الماضيين ما يزيد على 80 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس بلدية مركز بئر بن هرماس إبراهيم العمراني أن فرق الرقابة الصحية من خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة قامت بمصادرة ما يزيد على 80 كيلوغرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعدد كبير من أدوات الحلاقة، وطبق بحق المحلات المخالفة لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد أن البلدية بدأت اليوم في تطبيق خطتها لشهر رمضان المبارك عبر تكثيف الجولات الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة لا سيما وأن المنطقة تشهد حركة توافد من قبل ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار الأداء مناسك العمرة.

