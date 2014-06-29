عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية أخبار المناطق

أمانة تبوك تصادر 80 كيلوغراماً من الأغذية الفاسدة

المصدر: الرياض - العربية.نت
إرشيفية
رابط مختصر

صادرت أمانة منطقة تبوك ممثلة ببلدية مركز بئر بن هرماس خلال اليومين الماضيين ما يزيد على 80 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح رئيس بلدية مركز بئر بن هرماس إبراهيم العمراني أن فرق الرقابة الصحية من خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة قامت بمصادرة ما يزيد على 80 كيلوغرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وعدد كبير من أدوات الحلاقة، وطبق بحق المحلات المخالفة لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد أن البلدية بدأت اليوم في تطبيق خطتها لشهر رمضان المبارك عبر تكثيف الجولات الرقابية على محلات المواد الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة لا سيما وأن المنطقة تشهد حركة توافد من قبل ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار الأداء مناسك العمرة.

كلمات دالّة

#السعودية, #تبوك, #بلدية, #أمانة, #اغذية, #فاسدة, #مصادرة, #إتلاف

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر