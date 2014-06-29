أمير المدينة يكرم 115حافظاً لكتاب الله

يكرم أمير منطقة المدينة المنورة الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، 115 حافظاً لكتاب الله، وذلك بالمسجد النبوي عقب صلاة التراويح.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي العبيد، الرعاية والعناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده بكتاب الله وأهله وطبعه ونشره في دول العالم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى فتح الكليات المتخصصة والكراسي البحثية، والقنوات الإعلامية المرئية والمسموعة.

وأفاد أن الطلاب المكرمين اجتازوا اختبارات الجمعية لحفظ القرآن الكريم، كما سيتم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، ومسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم، إضافة إلى طلاب الجمعية المرشحين من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتمثيل المملكة في المسابقات الخارجية.

