انطلاق ملتقى الحرفيين في مكة

تنطلق يوم غد الاثنين فعاليات ملتقى الحرفيين والحرفيات الثالث بعنوان "عراقة الماضي وإشراقة الحاضر"، في مدينة جدة، برعاية من الأميرة نوف بنت مقرن بن عبدالعزيز.

ويشارك في الملتقى أكثر من 300 من الحرفيين والأسر المنتجة وسيدات الأعمال المبتدئات، والشركات والمؤسسات الحكومية التي تهتم بالحرف والأسر المنتجة وتعمل على تطويرها.

ويهدف الملتقى إلى توعية المرأة في مجال تنمية قدراتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتأكيد المستوى الذي وصلت إليه المرأة السعودية وكفاءتها في مجال الإنتاج والأداء الوظيفي وإنتاجها الحرفي، وإنشاء حلقة وصل بين سيدات المجتمع من خلال اللقاء المباشر، وتفعيل دور المرأة الاقتصادي وزيادة مساهمتها في ضخ رؤوس الأموال للمشاريع الصغيرة والكبيرة.

ويعزز الملتقى تحقيق المسؤولية الاجتماعية للجهات الراعية تجاه المجتمع بما يضمن الاستفادة المثلى منها، وتعريف المجتمع بمنتجات الحرفيات، والدمج بين مناطق المملكة والأسر المنتجة والمؤسسات، إلى جانب اختيار منتجات حرفية تمثل المناطق المشاركة كهدايا سياحية واعتمادها من لجنة معتمدة في الملتقى والدمج بين الحرف التراثية لدول مجلس التعاون من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال نفسه، وطرح الفرص الاستثمارية لسيدات الأعمال بالتعاون مع الحرفيات لتطوير منتجاتهن.

