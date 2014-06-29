الأسر المنتجة بالشرقية توفر 600 وجبة إفطار يومياً

يوفر مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية وجبات إفطار بالتعاون مع الأسر المنتجة، للمخيم الرمضاني التابع لمكتب تعاوني غرب الدمام "نور"، حيث تقوم 20 فتاة من أسر ذوي الدخل المحدود بتوفير 600 وجبة يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

وبيّنت مشرفة المطبخ فوز البخيت أنه تم التعاقد مع مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام لتوفير 18 ألف وجبة إفطار صائم، وذلك من قبل فتيات سعوديات، موضحةً أن المشاركة تهدف إلى رفع مستوى الأسر المعيشي والاقتصادي من خلال تسويق منتجاتهم والاعتماد على أنفسهم لفتح مشاريعهم الخاصة.