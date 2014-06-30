أمير الجوف يوافق على تشكيل مجلس الفروسية بالمنطقة

وافق أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز على تشكيل مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة برئاسة وكيل الإمارة أحمد آل الشيخ وأمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني نائباً له.

ويضم مجلس الإدارة عضوية كل من: "وكيل جامعة الجوف الدكتور نايف المعيقل، مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبد الله المعلم، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء عبيد الدعرمي، مدير عام التربية والتعليم مطر الزهراني، ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار حسين الخليفة، ومدير عام إدارة الطرق والنقل المهندس ماجد الشمري ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف الدكتور حمدان السمرين ومدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة المشرف على اللجان الفنية أمجد الدهام والممثل المالي زكريا الدرعان عضواً وأميناً للصندوق".

يذكر أن ميدان الفروسية بمنطقة الجوف قام بوضع آلية منظمة ولوائح وشروط للاسطبلات، كما استطاع تطبيق شروط ولوائح السباقات المعمول بها بنادي الفروسية بالرياض.

