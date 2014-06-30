إقلاع 677 شخصاً عن التدخين في مدينة الطائف

كشفت الشؤون الصحية بالطائف عن إقلاع 677 شخصاً عن التدخين، وذلك بالتنسيق مع برنامج مكافحة التدخين بالمنطقة.

وقالت الشؤون الصحية إن عدد المراجعين للعيادات الثابتة من الذكور بلغ (891) مراجعا فيما بلغ عدد المراجعات من الإناث (28) امرأة، أما العيادة المتنقلة التي دشنها برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة على مستوى (10) مناطق فقد كانت الطائف أولها حيث أقيم بمجمع قلب الطائف برنامجا لمدة (70) يوماً راجعه (573) شخصا من بينهم (113) امرأة لازالوا يتلقون العلاج، وتتم مراجعتهم لتلقي العلاج كل (10) أيام أو (14) يوماً.

وأوضح مساعد مدير برنامج مكافحة التدخين بالطائف دخيل الله الثقفي، أن برنامج هذا العام يحمل عنوان "مملكة بلا تدخين" شهد توزيع 4500 مطوية ولوحة توعوية إلى جانب جميع وسائل التواصل الاجتماعية.

وبين أن هذه الفترة شهدت كذلك تقديم برامج وقائية وعلاجية بسجون الطائف، وتربه، والخرمة، ورنيه، و (32) برنامجا لمدارس المحافظة والدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية والحملات التوعوية.

