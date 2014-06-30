الهلال الأحمر بالمدينة يساعد 274 حالة في أول رمضان

ساعدت الفرق الطبية والإسعافية التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي بالمدينة المنورة 274 حالة في أول أيام رمضان بساحات المسجد النبوي، وفي المنطقة المركزية المحيطة به.

وأوضح المتحدث الرسمي بالجمعية نايف الأحمدي أن 6 فرق ميدانية و4 فرق للعناية الطبية باشرت عملها بدخول الشهر الفضيل في ساحات المسجد النبوي وفي المنطقة المركزية لتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها من الزائرين والمصلين، بالإضافة إلى 6 فرق مساندة للعناية المركزة لمباشرة الحالات المتطورة التي يتطلب نقلها إلى أقرب مرفق صحي أو مستشفى، فيما باشر 35 متطوعاً عملهم في أول أيام رمضان بينهم 6 أطباء من عدة تخصصات، إضافة إلى 50 فتاة متطوعة بينهن 5 طبيبات من عدة تخصصات طبية، كما تم توفير 5 عربات لنقل العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إلى المسجد النبوي.

وبيّن أن عربات التطوع تقوم بنقل الحالات المستهدفة من داخل الحرم النبوي، وفي الساحات إلى أقرب فرقة للعناية الطبية بواسطة المتطوعين، حيث يتم تقديم الإسعافات الطبية لهم حتى وصول العربات ومن ثم نقل الحالة إلى المراكز الصحية في المنطقة المركزية لتقديم العناية الطبية اللازمة لهم.

وأفاد المتحدث الرسمي بأن الآليات وفرق العناية الطبية تم دعمها بالأجهزة الطبية اللازمة والمتقدمة، وتوزيعها في الجهات الأربع المحيطة بالمسجد النبوي لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للزوار، مبيناً أن خطة الجمعية لشهر رمضان تركز على تكثيف الخدمات وزيادة الفرق الإسعافية تبعاً لكثافة الزوار وتوزيعها في نقاط محددة، لاسيما في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وفي ليلة ختم القرآن الكريم، نظراً لزيادة عدد المصلين وتوافدهم إلى المسجد النبوي، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية لمختلف الآليات والعربات الإسعافية والأجهزة الطبية وأجهزة الاتصال لضمان استمرار جاهزيتها لتقديم الخدمة طوال شهر رمضان المبارك.