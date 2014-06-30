صحة عسير تنظم معرضاً توعوياً بفيروس كورونا

تنظم إدارة المراكز الصحية والطب الوقائي بمحافظة بلقرن معرضاً توعوياً للتعريف بفايروس كرورنا.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة بيشة عبدالله الغامدي أن الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع تهدف إلى توجيه رسائل توعوية عن مرض كورونا في ظل الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بمنطقة عسير.

وأشار إلى أن التوعية الصحية تركّز على الجوانب التوعوية، ونشر ثقافة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع عامة، وذلك باتباع الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والإصابة به، حيث سيقدم المعرض العديد من الوسائل التوعوية عن المرض وتوزيع نشرات وكتيبات عن أعراضه وطرق الوقاية منه.