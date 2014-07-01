أمانة العاصمة المقدسة تخصص 8500 عامل نظافة في رمضان

خصصت أمانة العاصمة المقدسة 8500 عامل نظافة مجهزين بحوالي 800 معدة مختلفة للعمل على مدار 24 ساعة في أعمال النظافة ومكافحة الحشرات في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام النظافة المهندس محمد المورقي أن الأمانة تتبع في أعمالها العديد من الأساليب الجديدة والطرق الحديثة المعمول بها في الدول المتقدمة، خاصة في أماكن التجمعات والحشود، مشيراً إلى أنه قد تم تشغيل 7 محطات انتقالية لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص أكثر من 30 فرقة لمكافحة الحشرات وردم المستنقعات والاستكشاف والمراقبة، وهي مجهزة بعدد من المعدات والأجهزة الخاصة بالرش والمكافحة والسيارات وغيرها، وهي تعمل على فترتين صباحية ومسائية، في حين تم تجهيز وتهيئة 170 صندوقاً ضاغطًا للنفايات منها 45 صندوقاً في المنطقة المركزية، وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

وقد بلغ إجمالي وزن النفايات التي تم رفعها خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان أكثر من 5 آلاف طن، كما تم خلال نفس الفترة القيام بالعديد من أعمال مكافحة الحشرات وفق الطرق العلمية المتبعة في ذلك.