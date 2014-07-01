الشؤون الإسلامية بعسير ترخص لـ134 مشروع إفطار صائم

وافق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير على ترخيص "134" مشروعاً لإفطار الصائمين في مدينة أبها والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة محمد القحطاني أنه تم التأكيد على القائمين على المشروعات بالالتزام باشتراطات الوزارة والدفاع المدني بالنسبة للمخيمات.

وأفاد أن الفرع قام بتجديد الفرش لعدد من المساجد بواقع 3641 متراً مربعاً، وتأمين أكثر من100 ألف مصحف، وتكليف 107 أئمة لإمامة الناس في صلاة التراويح في بعض المساجد التي ليس لها إمام ثابت، وإصلاح 11 وحدة تكييف، إضافة إلى اعتماد 5 محاضرات و23 كلمة وعظية خلال شهر رمضان المبارك.