الهيئة الملكية تطلق برنامج "تغيرت في رمضان"

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل؛ الاحد المقبل النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي "تغيرت في رمضان " الذي سيقام في المركز الثقافي بالجبيل الصناعية بالفناتير، ويستمر يومين.

وخصص البرنامج الذي يأتي ضمن فعاليات صيف الجبيل الصناعية للعام الجاري ، قاعة خاصة للرجال ؛ وأخرى النساء ويشارك في البرنامج مجموعة من المدربين في عملية التطوير الذاتي والتغيير الإيجابي.

ويتخلل البرنامج فقرات متعددة وأناشيد هادفة ، ومحاضرات قيمة ، وسحوبات ، إضافة إلى هدايا وجوائز متميزة ، تقدمها الهيئة الملكية، بهدف إنجاح هذا العمل الاجتماعي الخيري.

