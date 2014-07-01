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مياه القصيم ترصد أكثر من 4 آلاف مخالفة

المصدر: الرياض - هاني الصفيان
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رصدت مديرية مياه منطقة القصيم من خلال برنامج "راشد" أكثر من ٤٧٣١ مخالفة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال المتحدث الرسمي في مديرية المياه بالمنطقة، أحمد الغنيم، إن الإدارة قامت مؤخرا بتطوير برنامج إلكتروني "راشد" بهدف رصد المخالفات التي تصدر من قبل المراقبين الميدانيين، مثل تسرب المياه أو التعدي على بنيتها التحتية في مدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة.

وأشار إلى أن الرصد يكون بواسطة أجهزة إلكترونية متقدمة توثق الحالة برقم وتاريخ وصورة وإحداثية، ويتم تحويلها لحساب العميل وإضافتها إلى حساب المشترك كذلك الفاتورة الدورية.

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