مشروع الملك عبدالله ينتج 72 مليون عبوة مياه زمزم

بلغ إنتاج مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم, أكثر من 72 مليون عبوة مياه زمزم منذ بدء إنتاجه وحتى الآن.

وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم المهندس سعيد الوادعي أن الخطط الاستعدادية للشركة حيال المشروع تم اعتمادها منذ وقت مبكر، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية اليومية بنسبة 50%, لتفي بحاجة الراغبين بمياه زمزم المباركة، مؤكداً رفع جميع الطاقات التشغيلية، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة 150%, بالإضافة إلى تشغيل المشروع على مدار الساعة.

وكشف المهندس الوادعي عن أن المشروع يشتمل على أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى200 ألف عبوة يومياً، كما تبلغ الطاقة التخزينية القصوى لتخزين العبوات في المشروع حوالي 1.8 مليون عبوة، فيما تبلغ الطاقة التخزينية لخزانات الإنتاج نحو 10 آلاف متر مكعب، بينما بلغت الطاقة التخزينية لخزانات كدي والسبيل26 ألف متر مكعب، كما يبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو 300 موظف، ويتم زيادتها في مواسم الذروة لمواجهة كثرة الطلب على العبوات من الحجاج والمعتمرين والزوار.

من جهتها, أكدت شركة المياه الوطنية، المشغل الرئيس لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم, جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك للعام 1435هـ، وذلك من خلال الاستعدادات المبكرة, ورفع الطاقة الإنتاجية لخطوط الإنتاج بالمشروع لتتواكب مع الطلب والمشاريع العملاقة التي يحظى بها المسجد الحرام والمسجد النبوي.