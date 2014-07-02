18 موقعاً لإفطار الصائم من الندوة العالمية بجازان

شرع مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمنطقة جازان في تنفيذ مشروعه السنوي إفطار الصائمين في 18 موقعاً في مدينة جازان ومختلف محافظات المنطقة، حيث يستفيد منه 3600 صائم يومياً.

وأوضح المشرف العام على مكتب الندوة في المنطقة عبد ربه الحكمي أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الموسمية التي يحرص مكتب الندوة على تنفيذها خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن مواقع المشروع روعي فيه كثافة المستفيدين من العمالة وعابري الطريق، حيث يوزع من خلالها 1250 وجبة يومياً، إلى جانب تنفيذ المشروع لقاصدي بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ الطوال، حيث يوزع يومياً ألف وجبة بالتعاون مع النشاط الكشفي بإدارة تعليم جازان.

وبين أن مكتب الندوة في جازان سينفذ خلال شهر رمضان المبارك مشروع كسوة العيد ومشروع زكاة المال.