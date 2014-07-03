أكثر من 100 موهبة يتنافسون على جائزة "مبادرة عمار"

يتنافس أكثر من 100 موهبة من ذوي الإعاقة على جائزة مبادرة عمار لدعم المبدعين من ذوي القدرات الخاصة، والتي تنطلق يوم الجمعة 2 يوليو الجاري.

وتستقبل المسابقة المتقدمين في محطتها الأولى في مدينة جدة لمدة يومين ابتداء من غد الجمعة، فيما تنتقل المبادرة في محطتها الثانية إلى مدينة الرياض، وتختتم هذه المرحلة باستقبال المتقدمين في المحطة الثالثة بمدينة الخبر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.

وتتولى لجنة التحكيم تقييم المواهب باختيار أفضل 10 مواهب من ذوي الإعاقة على مستوى المملكة، ليتوجوا بجائزة المبادرة التي تمنح الموهوب الدعم الكامل لتطوير موهبته.

ويمثل لجنة التحكيم كل من الإعلامي وليد الفراج، والفنانان عمر الجاسر وأسعد الزهراني، ومصمم الأزياء سراج سند، إضافة إلى الفنان التشكيلي هشام بنجابي، والمصور الفوتوغرافي سلطان منديلي، والمخترع مهند أبودية، إضافة إلى التقني ثامر دعجم، والمنشد سمير البشيري، والكاتب الروائي محمد علوان، ويشاركهم في مجال ريادة الأعمال رجل الأعمال علي العثيم، والشاعر فهد الشهراني.