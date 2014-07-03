ضبط 223 مخالفاً لنظام العمل بالشرقية

أسفرت الحملة الأمنية التي نفذها "مكتب العمل" بالدمام، بالتعاون مع الأمن الوقائي بالمنطقة، لتعقب المخالفين العاملين بالمنشآت، عن ضبط 223 مخالفة، منهم 116 مخالفاً لنظام العمل و107 مخالفين لنظام الإقامة، وذلك بحيي "الخالدية" و"الضباب" بالدمام.

وفي ذات السياق، تم القبض على 16 عاملاً وافداً مخالفًا تنوعت هذه المخالفات بالعمل لدى الغير، والعمل بغير المهن المدونة في رخصهم، وآخرين غير مصرح لهم بالعمل، إضافة إلى عمال لا يحملون إقامات تثبت شخصياتهم، وذلك في معارض السيارات بالدمام، حيث كانوا يعملون كسماسرة، حيث توجّه المفتشون بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية إلى منطقة المعارض وإحاطتها وإغلاق جميع المنافذ حتى يمنع تسرب العمالة المخالفة للنظام منها، وتم التعامل مع جميع المخالفات بالإجراء اللازم وفق التعليمات بهذا الشأن.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح، على أهمية دور التفتيش في ضبط سوق العمل ومعالجة اختلالاته، وأن الحملات المشتركة تنفذ في جميع محافظات المنطقة، وتهدف إلى تصحيح وضع العمالة بالمنطقة الشرقية، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة.